Движение через один из пропускных пунктов на границе в Челябинской области приостановлено

Движение через пункт Мариинский на российско-казахстанской границе приостановлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой», причиной ограничений стала паводковая обстановка на реке Берсуат в Казахстане.

«С 17 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар (на российской стороне – Мариинский), – рассказали представители учреждения. – По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено».

Росгранстрой рекомендует использовать для пересечения российско-казахстанского участка государственной границы альтернативные маршруты следования через пункты пропуска Николаевка, Комсомольский и Бугристое, которые работают на круглосуточной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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