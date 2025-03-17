Все школы Катав-Ивановска отправили на дистант

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в южноуральском муниципалитете почти в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, с 17 марта все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим работы. Такое решение принял муниципальный штаб по профилактике гриппа и ОРВИ, заседание которого прошло сегодня.

Карантин продлится до 24 марта включительно.

Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю выросла на 40 процентов. Всего было зарегистрировано с 10 по 16 марта 427 заболевших, эпидемический барьер превышен на 129,5 процента. Среди всех заболевших 361 ребенок: 217 – школьники, 66 – дети от 3 до 6 лет, 47 – малыши до 2 лет.

Особенно рост заболевших ощутим в Катав-Ивановске – 354 человека, в Юрюзани – 73.

В школах и учреждениях дополнительного образования Юрюзани будет проводиться мониторинг заболевших, и при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20 процентов детей вводить карантинные мероприятия на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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