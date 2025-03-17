«Металлург» с трудом одолел «Витязь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграли «Витязь» из Московской области после серии буллитов – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вряд ли многие могли ожидать, что подмосковный «Витязь», занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, сможет оказать достойное сопротивление одному из лидеров Востока, да еще и на его же площадке.

Однако обилие удалений у магнитогорцев едва не сломало им всю игру.

Счет хозяева открыли уже на 3-й минуте первого периода. Робин Пресс бросил по воротам «Витязя» из правого угла зоны гостей от синей линии, шайба по диагонали дошла до пятачка, где ее в последний момент подправил Люк Джонсон – 1:0.

А вот во втором игровом отрезке магнитогорцы стали играть слишком грязно. За 20 минут «Магнитку» 5 раз наказывали малым штрафом и 1 раз отправили игрока хозяев отдыхать на 5 минут. К середине периода южноуральцы оказались настолько измотаны, что гостям удалось-таки реализовать численное преимущество: на 33-й минуте встречи Владислав Цицюра сравнивает счет – 1:1.

За время второго перерыва магнитогорцам удалось прийти в себя, и на 45-й минуте Никита Камалов вновь вывел «Металлург» вперед – 2:1.

Но минимального разрыва не хватило «Магнитке» для победы в основное время. За две без малого минуты до сирены гости снимают вратаря и вшестером бросаются отыгрываться. И за 13 секунд до окончания третьего периода Алексей Макеев сравнивает счет, переводя игру в овертайм. Однако и дополнительное время не выявило победителя.

Лишь в серии буллитов Люк Джонсон поставил победную точку – 3:2, и «Металлург» сохраняет теоретические шансы на первое место в конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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