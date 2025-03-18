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Вторник, 18 марта 2025, 07:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2025, вторник

  • 10:00 Челябинск – Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (гимназия №26, ул. Пионерская, 10а)

  • 10:00 Челябинск – Экскурсии с обзором книг «Крым – история побед и свершений» в рамках выставочного цикла «Победа. Память. Правда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 10:00 Челябинск – Открытие муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (школа №108 им. Героя России А.В. Яковлева, ул. Уральская, 2)

  • 10:00 – 15:00 Челябинск – Акция «Крымская весна – мы вместе» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

  • 10:30 Челябинск – Отборочный тур районного фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам законодательства в области зоозащиты и реабилитации животных (офис медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61б, 3-й этаж)

  • 11:00 Челябинск – Звездный час «Первый среди первых – А.А. Леонов» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00 Челябинск – Исторический лекториум «Первые» к 60-летию со дня первого выхода человека в открытый космос (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Лекция «Подвиги добровольцев: история Уральского добровольческого танкового корпуса» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 15:00 Челябинск – Праздничный концерт «Крымская весна», посвященный годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 15:00 Челябинск – Историко-просветительская акция «Единая Россия» ко Дню воссоединения Крыма с Россией (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

  • 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытый космос» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

  • 18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Литературные улицы Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

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