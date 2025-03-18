Паводковые воды хлынули на улицы Аши и Остроленского: подтоплены дороги и дворы

Паводковая ситуация в Челябинской области стремительно ухудшается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в большинстве муниципалитетов, особенно на юге региона, установились устойчивые плюсовые температуры, способствующие активному таянию снега.

В поселке Остроленский Нагайбакского района в результате выхода воды на пойму реки Гумбейка подтоплены приусадебные участки 36 частных домов, расположенных по улице Набережной. Случаев подтопления жилых помещений не выявлено.

Уровень воды в реке Гумбейка стабилизировался, дальнейшего повышения не наблюдается. От эвакуации из домов жители отказываются.

На реке Сим в Ашинском районе произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 21 приусадебного участка частных жилых домов, расположенных по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская и Заречная в городе Аша.

На месте происшествия активно работают спасатели и пожарные, а также представители администрации. Для мониторинга обстановки установлены дополнительные гидропосты. Проводится обход домов, информирование и оповещение населения о сложившейся ситуации. Для размещения граждан развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Аша» по адресу: ул. Советская, 6 (вместимость 50 человек).

Кроме того, по данным министерства дорожного хозяйства Челябинской области, вышедшая из берегов река Сим затопила участки дорог в Аше на улицах Матросова, Набережной, Октябрьской, Заречной.

Временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.

Объехать закрытый участок можно по дороге: подъезд к г.Аша – а/д М5 Урал – г. Сим- жд ст. Симская – Миньяр.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube