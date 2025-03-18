В Челябинске супруги-бизнесмены предстанут перед судом за обман предприятия на 21 миллион рублей

Супругов из Челябинска будут судить за аферу с поставками комплектующих для оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники разработали мошенническую схему, благодаря которой похитили более 21 миллиона рублей.

Муж и жена занимали руководящие должности в различных коммерческих предприятиях. Пользуясь доверием руководителей местного предприятия и имея доступ к бухгалтерской отчетности, они совершали сделки по приобретению комплектующих к промышленному оборудованию, переводя деньги на счета подконтрольной им фирмы.

Но в товарные накладные о поступлении на склад заказанных панелей, модулей, дисплеев и прочего они вносили недостоверные сведения. Та же информация отражалась в бухгалтерской учетности. Суммы, на которые заключались сделки, составляли от 150 тысяч рублей и достигали более миллиона. Противоправную деятельность южноуральцев пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области.

В настоящее время супруги содержатся в следственном изоляторе. Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами уголовного дела будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Выявленные факты являются дополнительными эпизодами их противоправной деятельности. За аналогичные случаи совершенного мошенничества они осуждены ранее Калининским судом Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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