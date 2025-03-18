Торговый дом ММК вышел на рекордный уровень продаж

Торговый дом ММК поступательно реализует Стратегию развития компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске состоялась стратегическая сессия Торгового дома ММК (ООО «ТД ММК») с участием представителей головного офиса компании и руководителями ее подразделений из 36 городов страны – от Владивостока до Санкт-Петербурга. В командном формате обсуждалась реализация Стратегии развития компании, итоги ее деятельности в 2024 году и задачи на 2025 год.

Открывая сессию, директор ТД ММК Григорий Щуров отметил, что в прошлом году компания достигла рекордного уровня продаж в 1,521 млн тонн металлопродукции и ощутимо увеличила металлообрабатывающие мощности. Одновременно за счет наращивания площадей и увеличения количества грузоподъемных механизмов вырос грузооборот собственных площадок хранения. «Продолжается цифровизации бизнеса компании, в том числе реализуется проект «Умный склад», внедряется штрихкодирование. В целом, развитие компании носит клиентоориентированный характер и затрагивает весь жизненный цикл продукции», – подчеркнул он.

В текущем году, по словам спикера, ТД нацелен на дальнейшее повышение эффективности продаж через маркетплейс, развитие филиально-складской сети и переработки металлопроката. Отдельное внимание – развитию кадрового потенциала и оптимизации расходов.

В ходе выступлений других представителей головного офиса были затронуты актуальные вопросы коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности ТД ММК. Со своей стороны, руководители подразделений компании поделились опытом взаимодействия с клиентами и организации складской работы на местах. В рамках состоявшейся дискуссии участники сессии обсудили нюансы взаимодействия внутри компании и бизнес-отделов.

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Сергей Ушаков, оценивая работу Торгового дома, широкую географию продаж и их объемы, отметил важную роль компании в реализации продукции Группы ММК и очевидные достижения на фоне текущей экономической ситуации. Вместе с директором по продажам ММК Иваном Радюкевичем он принял участие в награждении лучших подразделений и сотрудников компаниии по итогам года.

После завершения деловой части стратсесиии ее участники посетили с экскурсией цеха комбината и побывали на территории городского курорта «Притяжение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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