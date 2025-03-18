В Ашинском районе из-за паводка эвакуировали 70 человек

Уровень воды на подтопленных участках в Аше начал снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, уровень воды в Аше по улицам Матросова, Октябрьской и Заречной упал на 1 метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков. Остаются подтопленными 16 жилых домов и приусадебных участков по улицам Декабристов и Набережной.

Напомним, паводковая ситуация в Ашинском районе осложнилась сегодня, 18 марта. Из-за затора на реке Сим вода начала затапливать приусадебные участки и дома. На место выехал министр общественно безопасности Челябинской области Александр Гриб.

Проведена эвакуация 70 человек, из них 20 детей (66 человек, из них 18 детей размещены у знакомых и родственников), в ПВР находятся 4 человека, из них 2 детей.

Организована расчистка русла реки Сим с помощью экскаватора и манипулятора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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