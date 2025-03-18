В Челябинске задержали мужчину, пристававшего к девочке подростку

Полицейские Челябинска задержали мужчину, преследовавшего школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 36-летнего челябинца задержали после того, как в полицию обратились родители девочки.

Напомним, вчера в социальных сетях появилась информации о неизвестном мужчине, который преследовал на улице девочку-подростка, затем зашел вместе с ней в лифт, где дотронулся до нее. Испуганная девочка рассказала о случившемся своей матери, после чего родители школьницы обратились в отдел полиции.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Девочку опросили. Получив приметы и описание незнакомца, стражи порядка приступили к его розыску, параллельно велась работа по установлению возможных свидетелей и очевидцев. К мероприятиям по задержанию неизвестного подключились оперативники уголовного розыска городского УМВД.

В итоге горожанина задержали и доставили в отдел полиции «Центральный». В настоящее время с задержанным полицейскими проводятся необходимые мероприятия в рамках доследственной проверки, решается вопрос о квалификации его действий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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