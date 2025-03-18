На Южном Урале продолжат бушевать сильные дожди и мокрый снег

В Челябинской области продолжает действовать экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, от регионального гидрометцентра получен прогноз о продлении неблагоприятных погодных явлений.

Ночью и днем 19 марта в северной половине региона местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, на дорогах местами сильная гололедица.

МЧС России настоятельно рекомендует автомобилистам скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube