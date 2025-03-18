Экс-вице-губернатор Челябинской области может возглавить Ненецкий автономный округ

Экс-вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава НАО Юрий Бездудный объявил о своей отставке 18 марта. Выборы нового губернатора должны состоятся в сентябре. Процедура будет непрямой: решение принимет законодательный орган.

Напомним, в южноуральском правительстве Ирина Гехт работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года стала заместителем губернатора по социальным вопросам. С 2013 – зампредом областного правительства.

С 2014 по 2019 была представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.

В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. В начале марта 2024 года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.

В начале мая 2024 года Ирина Гехт официально покинула должность первого вице-губернатора Челябинской области и возглавила правительство Запорожья. Но не проработала в этом кресле и года: в январе 2025 она ушла в отставку. А должность, которую она занимала, снова упразднили. Два месяца назад Гехт прочили место заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Теперь говорят, что она может возглавить регион, занимающий 77-ое место в российском рейтинге по уровню жизни.

Челябинск, Павел Зварзин

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