Прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по паводку

В прокуратуре Челябинской области начала работу «горячая линия» по вопросу прохождения весеннего паводка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, работа «горячей линии» организована для защиты прав южноуральцев, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации.

Жители пострадавших территорий могут сообщить о нарушении прав по телефону: 8 (904) 932-66-93.

Кроме того, по вопросам, связанным с прохождением паводка, проводится личный прием в прокуратуре области, а также городскими и районными прокурорами ежедневно в будние дни в рабочее время (с 9:00 до 18:00 в пятницу до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 13-45).

Напомним, ранее власти Челябинской области заявили, что паводок в регионе начался примерно на две недели раньше обычного. Уже в минувшие выходные вода начала топить автодороги и земельные участки жителей области.

Так, в Ашинском районе на 12:30 вторника, 18 марта, был подтоплен 31 приусадебный участок, в 18 жилых домов зашла вода. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей.

При этом на сегодня с первого участка, который был подтоплен (микрорайон Аминовка – поселок Чапаевский), где пострадали 18 частных домовладений, вода ушла. С завтрашнего дня, по информации министерства общественной безопасности Челябинской области, начнется подомовой обход для определения ущерба.

Вместе с тем, Ашинский район остается территорией с наиболее острой паводковой ситуацией.

В поселке Остроленский Нагайбакского района в результате выхода воды на пойму реки Гумбейка к началу недели были подтоплены приусадебные участки 36 частных домов, расположенных по улице Набережной. На данный момент, по данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, вода покинула территорию поселка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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