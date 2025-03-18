«Трактор» обеспечил себе первое место в Восточной конференции

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал уверенную победу над СКА из Санкт-Петербурга – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде армейцы практически раздавили челябинцев.

На 32 броска гостей хозяева ответили лишь 7, по воротам игроки СКА ударили 12 раз, «черно-белые» – всего трижды.

На 12-й минуте «Трактор» остается в меньшинстве, и на 14-й минуте питерцы реализуют численное преимущество: с подачи Ильи Карпухина счет открывает Павел Дедунов – 1:0.

Впрочем, после пропущенной шайбы хозяева не стали играть аккуратнее. И на 1-й минуте второго периода вновь остаются вчетвером. Но на сей раз челябинцам удается собраться. На 22-й минуте Григорий Дронов ворвался в зону гостей, избавился от защитника гостей и отправил шайбу в верхний угол ворот – 1:1.

На 33-й минуте Владимир Ткачев, получив шайбу от Валерия Кравцова, выводит «Трактор» вперед – 2:1. Но уже на 35-й минуте Дмитрий Юдин сравнивает счет – 2:2. И третий период командам приходится начинать все с начала.

В начале третьего периода хозяева провели несколько острых атак. На 43-й минуте встречи Александр Кадейкин набросил от борта, и Остап Сафин вовремя подставил клюшку – 3:2, челябинцы вышли вперед. На 46-й минуте у Василия Глотова была отличная возможность увеличить отрыв, но шайба прошла мимо ворот.

На 51-й минуте питерские армейцы остаются втроем против пятерых игроков хозяев. Но выстояли гости.

На 58-й минуте матча СКА снял голкипера в пользу шестого полевого игрока. И на 59-й минуте Чарльз Робинсон отправляет шайбу в пустые ворота – 4:2.

«Трактор» становится недосягаем для соперников и обеспечивает себе первое место на Востоке. Впереди заключительный для челябинцев матч регулярного чемпионата – 22 марта дома «черно-белые» принимают «Амур» из Хабаровска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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