В Варненском районе прорвало две плотины

Две плотины прорвало в южноуральском муниципалитете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в связи с увеличением притока воды в реке Нижний Тогузак произошел прорыв плотин поселка Кызыл-Маяк и села Варна.

Надзорное ведомство района провело обследование сооружений.

В настоящее время уровень воды на плотине поселка Кызыл-Маяк незначительно снизился.

Ситуация с паводком поставлена прокуратурой района на постоянный контроль.

С целью оперативного мониторинга складывающейся ситуации прокуратурой организована «горячая линия», куда местные жители могут сообщить о нарушении прав или необходимости оказания адресной помощи: 8 (351) 422-19-82.

Челябинск, Виктор Елисеев

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