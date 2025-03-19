19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2025, среда
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10:00 Челябинск – День информации для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел электронных ресурсов)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ, оформлению научных текстов по ГОСТу и проверка текста в программе Антиплагиат (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел электронных ресурсов)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческий мастер-класс «Сова» (игрушка-аппликация) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Хочу быть актером» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Поэтическая мозаика «Почитаем, поиграем» для младших школьников (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Вечер «Не говорите мне прощай» творчества певца и композитора Юрия Антонова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Вечер романса «И с тихой песнею вхожу в сердца людей: Романсы А. Вертинского» Нины Гавриш (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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17:30 Челябинск – Литературная игра «Книжный следопыт» для любителей книг и чтения (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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18:00 Челябинск – Практикум по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел электронных ресурсов)
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18:00 Челябинск – В рамках цикла интервью и творческих встреч с писателями, участниками «Литературной карты Челябинской области» проходит встреча с картографом Натальей Рубинской (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел электронных ресурсов)
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18:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел редких книг)
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18:00 Челябинск – Занятие по актерскому мастерству: «Раскрепощение» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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