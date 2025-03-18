Ирину Гехт назначили врио главы Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного и назначил временно исполняющего обязанности главы этого региона.

Как и предполагалось, пост заняла экс-вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как уже сообщал «Новый День», последним местом ее работы до сегодняшнего назначения было правительство Запорожья: в роли главы этой структуры Гехт была с мая 2024 по январь 2025. Два месяца назад Гехт прочили место заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Теперь она возглавила регион, занимающий 77-ое место в российском рейтинге по уровню жизни.

Москва, Игорь Юров

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