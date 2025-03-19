На пожаре в Челябинской области погиб ребенок

В Катав-Ивановске во время пожара погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла минувшей ночью на улице Малая Юрюзанская: загорелись частный жилой дом и надворные постройки. К моменту прибытия сотрудников МЧС площадь горения составляла 140 квадратов.

Хозяева дома и их сыновья 10 и 13 лет успели эвакуироваться. Мальчики с различными травмами доставлены в больницу.

Во время тушения пожара обнаружена погибшая 7-летняя девочка. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, причины происшествия устанавливаются.

Челябинск, Софья Артемьева

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