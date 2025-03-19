В Челябинской области затоплены сотни участков и домов, эвакуировано 275 человек

Паводок усиливается на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на утро 19 марта в Аше подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома. За прошедший день освободились от воды 31 приусадебный участок.

В Аше продолжается эвакуация затопленных территорий. Свои дома покинули 275 человек, включая 68 детей. В пункте временного размещения гостиницы «Аша» размещены 10 человек (все взрослые).

Взрывотехники воинской части Чебаркуля провели подрыв льда на реке Сим в Аше. Были заложены заряды на 66 лунках по 2,4 килограмма взрывчатого вещества. Подрыв выполнен на площади 350 квадратных метров.

В результате вода устремилась вниз по руслу реки. Однако заторы выше по течению пока сохраняются. Работы по снижению уровня воды продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube