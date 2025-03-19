Даже такси дважды вызывали. Четверо мошенников выманили в жительницы Троицка 600 тысяч рублей

Жительница Челябинской области клюнула на распространенную мошенническую схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела МВД «Троицкий» 55-летняя женщина рассказала, что злоумышленников было четверо. Первый позвонил ей через мессенджер и сообщил о необходимости замены элктросчетчиков, после чего попросил назвать четырехзначный код из СМС и ждать сотрудников.

Следом позвонила вторая участница криминальной схемы, назвавшаяся сотрудницей МФЦ. Она убедила женщину, что от ее имени оформили доверенность на мошенницу, и теперь ей надо разбираться в данной ситуации.

Третьей действующей фигурой преступной схемы стал человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов и позвонивший не только по аудио-, но и по видеосвязи. Он предупредил, что аферистка, получившая доверенность от ее имени, находится в федеральном розыске, и пока она не найдена, троичанка будет считаться ее соучастницей, поэтому ей необходимо написать заявление, которое он пришлет, а потом перевел диалог на своего коллегу.

Четвертый звонивший убедил женщину, что от ее имени могут оформить кредиты. Выяснив, что женщин держит на счете 600 тысяч рублей, он настоял на том, что деньги необходимо сначала перевести на банковскую карту другого банка, снять и положить на новую банковскую карту, которую он сам оформит.

Для пущей бдительности мужчина прислал ссылку на «новую карту», где ее деньги будут лежать до тех пор, пока он их полностью не «легализует».

Звонивший даже дважды вызывал для женщины такси, чтобы она смогла доехать до банкомата и обратно, но строго запретил разговаривать с водителем.

После того как 600 тысяч рублей были переведены, мужчина пообещал быть с ней на связи, но на следующий день перестал отвечать на звонки. После этого жительница Троицка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не сообщать посторонним лицам, кем бы они не представились, никаких кодов, поступающих на телефон. При первых же упоминаниях об оформляемых кредитах, взломе счетов, финансировании терроризма и прочих финансовых операциях следует немедленно прервать разговор и не отвечать на повторные звонки. В случае появления сомнений необходимо самостоятельно позвонить в банк по телефону на банковской карте или в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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