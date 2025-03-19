Челябинцу, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими, огласили приговор

Жителю Челябинска, врезавшемуся в такси, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 29-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла 27 ноября 2023 года. Челябинец в тот день сел за руль своего «Мицубиси Легнум» пьяным и мчался на скорость около 115 километров в час. У дома №11 по улице Трашутина в Тракторозаводском районе машина вылетела на встречку и врезалась в такси «Дэу Джентра».

В результате ДТП погибла жена нетрезвого лихача, ехавшая в его машине, и пассажирка «Дэу». Водитель такси получил тяжкие телесные повреждения.

Челябинец вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к 9,5 годам колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного: автомобили, земельный участок и деньги до исполнения приговора в части возмещения исковых требований потерпевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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