Челябинцу, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими, огласили приговор

Жителю Челябинска, врезавшемуся в такси, вынесли приговор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 29-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
Трагедия произошла 27 ноября 2023 года. Челябинец в тот день сел за руль своего «Мицубиси Легнум» пьяным и мчался на скорость около 115 километров в час. У дома №11 по улице Трашутина в Тракторозаводском районе машина вылетела на встречку и врезалась в такси «Дэу Джентра».
В результате ДТП погибла жена нетрезвого лихача, ехавшая в его машине, и пассажирка «Дэу». Водитель такси получил тяжкие телесные повреждения.
Челябинец вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил его к 9,5 годам колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
Исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены на общую сумму 1,7 миллиона рублей.
Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного: автомобили, земельный участок и деньги до исполнения приговора в части возмещения исковых требований потерпевших.
Челябинск, Виктор Елисеев
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