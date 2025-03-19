В Чебаркуле земля уходит у жителей из-под ног

С наступлением весны одна из дорог в Чебаркуле провалилась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Чебаркуля пожаловались на бездействие местной администрации, которая только обещает ремонт дорог.

«Говорят, зимой тянули трубы вдоль улицы, в результате, весной дорогу размыло, земля просела. Людям трудно добираться до работы и учебы, сюда сложно проехать скорой помощи и легковым авто», – рассказали общественники.

Речь о проулке, соединяющем улицы Осипенко и Электростальскую. Судя по предоставленным южноуральцами фотографиям, на дороге образовались глубокие трещины, и теперь горожанам приходится лавировать, чтобы не попасть в провал.

Чебаркульцы рассказили об этом, обратившись на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Общественники просят прокуратуру провести проверку на предмет бездействия ответственных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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