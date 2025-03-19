Сторонники ЗОЖ в России при покупке смотрят не только на значки «экологично» на упаковках

Россияне, придерживающиеся ЗОЖ, внимательно следят за вредными веществами в составе товаров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от четверти до половины участников опроса, проведенного в ходе исследования покупательского поведения, оказались знакомы не только с наиболее широко обсуждаемыми из вредных элементах или веществах в составе товаров, но и с менее известными, например, с пропиленгликолем или триклозаном. Об этом компания «Нильсен» сообщает в своем телеграм-канале.
И сторонники ЗОЖ при выборе покупки обращают внимание не только на обозначения экологичности на упаковках, но и на состав приобретаемого продукта.
При этом главными барьерами для потребителей при выборе того или иного непродовольственного товара является наличие в составе хлора, фосфатов и фосфонатов, формальдегида и парабенов.
В случае с продуктами питания покупательское «нет» сторонники ЗОЖ готовы сказать, если увидят на упаковке информацию о наличии в них пальмового масла, ГМО и усилителей вкуса.
Челябинск, Виктор Елисеев
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