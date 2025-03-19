Китайские дрозды перешли на «техно»

Китайские черные дрозды стали имитировать сигнализацию электромопедов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», черные дрозды (Turdus mandarinus), облюбовавшие деревья и кустарники поблизости от Нанкинского университета (КНР), оказались в состоянии подражать звукам противоугонной сигнализации электрических мопедов – одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Это заметила группа биологов и экологов, опубликовавших результаты своего исследования в журнале Avian Research.
На протяжении полугода ученые записывали различные звуки от электромопедов и пение дроздов в кампусе университета и соседних жилых районах Нанкина. После этого они проанализировали аудиозаписи.
«Выяснилось, что среди разнообразных звуков, которые производили мопеды (блокировка/разблокировка замка, гудок пешеходам и несколько вариантов сигналов противоугонной системы), птицы копировали определенный тип сигнализации с серией одинаковых нот, – пишет издание Naked Science. – Характерные звуковые фрагменты обнаружили в 84 записях пения 13 из 26 дроздов, чьи голоса вошли в анализ. Птицы не только повторяли звуки мопедов, но и сочетали их с собственными «песнями».
По мнению ученых, самцы могут вплетать «техно»-элементы в пение, чтобы продемонстрировать свое более высокое качество как потенциального партнера для спаривания и привлечь самок. Также это говорит о способности певчих птиц адаптироваться к городской среде, где доминирует человек.
В дальнейшем исследователи намерены продолжить изучение влияние урбанизации на «репертуар» диких певчих птиц.
Челябинск, Виктор Елисеев
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