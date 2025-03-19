Южноуральцы все чаще обращаются к онлайн-психологам

Челябинцы проводят на сайтах онлайн-психологии около 37 минут в месяц.

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в Челябинской области за год увеличился на 76%, а посещаемость таких сервисов выросла на 31%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

На Южном Урале психологическими сервисами чаще пользуются женщины. Они составляют 64% аудитории и обеспечивают такой же показатель интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26-35 лет – к ней относится 28% пользователей. На втором месте – абоненты от 36 до 45 лет (25%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (19%).

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров. Абоненты 14-20 лет составляют 2% аудитории. А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился в 2,3 раза.

В среднем челябинцы в том году проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Наиболее востребованы такие сервисы были в марте, когда беседа длилась в среднем 49 минут. Меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось в ноябре – 22 минуты.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее вопросы психологического здоровья и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается Ясно – за год его аудитория выросла в 2 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk – площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

В МегаФоне также подтвердили рост интереса к психологическим сервисам по результатам изучения обезличенного массива данных. Так, в Челябинской области трафик на такие ресурсы увеличился на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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