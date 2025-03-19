Рейс из Челябинска в Москву с губернатором на борту экстренно сел в Нижнем Новгороде

Самолет из Челябинска в Москву посадили в Нижнем Новгороде.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 марта.
Самолет, следовавший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новогорода. По словам пассажиров, на этом борту летел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо во время полета – 46-летняя женщина потеряла сознание. Ппомочь на месте медики скорой помощи ей не смогли и госпитализировали в больницу.
«Увы, пациентка скончалась. Это подтвердили медики», – пишет тг-канал «Бокал прессека». Женщину увезли в больницу №13, где реанимационные мероприятия продолжили. Однако спасти ее не удалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
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