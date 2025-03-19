В школе под Челябинском восьмиклассник распылил перцовый баллончик в лицо подростку

Полиция выясняет обстоятельства подростковых разборок в учебном заведении Сосновского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 19 марта, в образовательном учебном центре №1 микрорайона «Вишневая горка».

На перемене один из учеников 8-го класса распылил перцовый баллончик в другого школьника. После газовой «атаки» учащихся эвакуировали из школы.

«В результате совершенных им действий вреда здоровью ребенка причинено не было. Также установлено, что баллончик был приобретен законными представителями несовершеннолетнего», – уточнили в силовом ведомстве.

На место ЧП выезжали сотрудники ОМВД России по Сосновскому району. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению причин и условий случившегося конфликта. «По результатам проверки в отношении законных представителей несовершеннолетнего будет решаться вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности», – уточнили представители регионального полицейского главка.

Кроме того, в учебном заведении будут проведены дополнительные профилактические мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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