«Металлург» с трудом обыграл «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене после серии буллитов едва одолел «Адмирал» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гости вышли на лед заряженными на победу. Выход в плей-офф «моряки» себе уже обеспечили. Однако у них есть шанс подняться в таблице Восточной конференции с восьмого места на седьмое. А встречаться в ⅛ Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» клуб из Владивостока, видимо, не горит желанием.

И уже на 7-й минуте встречи Даниил Гутик с подачи Либора Шулика открыл счет – 1:0, «Адмирал» впереди. Впрочем, на 12-й минуте Дмитрий Силантьев сравнял счет, и на первый перерыв команды ушли при равенстве на табло.

А вот второй период владивостокцы оставили за собой. Уже на 21-й минуте Никита Сошников вывел «Адмирал» вперед. 41 секунду спустя Либор Шулак увеличил отрыв – 3:1.

На 24-й минуте Даниил Вовченко сократил отрыв – 2:3. Но на 39-й минуте Степан Старков восстановил разницу в счете – 2:4.

В третьей двадцатиминутке хозяевам пришлось отыгрываться. И первый шаг к этому сделал уже через 17 секунд после его начала Робин Пресс. А через 10,5 минут Трой Джозефс восстановил равновесие – 4:4. С этим счетом клубы и ушли на перерыв в ожидании овертайма. К слову, третьего в текущем сезоне в матчах между «Магниткой» и «Адмиралом». Но на этот раз победителя не выявило и дополнительное время.

Победную точку в матче поставил Люк Джонсон – 5:4, трудная победа «Металлурга». А завоеванное в матче одно очко позволяет «Адмиралу» подняться пока на седьмое место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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