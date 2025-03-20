20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Бешенство: как защитить себя и домашних животных» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, 4-й этаж)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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10:15 Челябинск – Репетиция оперы Михаила Богданова «Петр Первый» в преддверии мировой премьеры (Челябинский академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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10:30 Челябинск – Историко-патриотическая встреча «Жестокий и своевременный приказ №227: мифы, реальность, значение» из серии бесед «Об этом в школе не расскажут» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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13:00 Челябинск – Встреча «Защита растений от вредителей и болезней без ядов» в клубе садоводов «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Встреча «Правильный завтрак. Важность воды» в рамках цикла лекций о здоровом образе жизни «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Презентация книги «Путешествие по Челябинску» на башкирском и татарском языках издательства «Край Ра» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс по тамбурной вышивке как элементу национального костюма (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе шахматистов «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Интеллектуально-патриотическая игра «Битва победителей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Тренинг «Нейростарт» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Конфетно-букетный» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Ни дня без строчки. Э. Золя» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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