20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Историко-патриотическая встреча «Жестокий и своевременный приказ №227: мифы, реальность, значение» из серии бесед «Об этом в школе не расскажут» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)