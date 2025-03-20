На Южном Урале затоплены восемь дорог

В Челябинской области остаются затопленными десятки домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Аше остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка.

В пункте временного размещения размещены 10 человек (все взрослые). Продолжается расчистка русла реки Сим, откачка воды и оказание первоочередной помощи населению.

Сложная паводковая ситуация остается и в других районах Южного Урала. Восемь грунтовых автодорог затоплены талыми водами в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах. Кроме того, в экстренном ведомстве зафиксированы 2 подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.

Начался паводок и на таганайских реках. По информации пресс-службы национального парка «Таганай», вход в заповедник со стороны Тургояка временно закрыт. Переправляться через Киалим сейчас небезопасно, предупреждают в парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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