В Челябинске задержали гендиректора регионального оператора капремонта

В Челябинске задержали руководителя структуры, распоряжающейся миллиардами рублей южноуральцев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали генерального директора регионального оператора капремонта региона Виктора Тихоненко. Об этом сообщили ряд источников в силовых структурах.
Дома и на работе топ-менеджера проходит обыски. Силовики проверяют, как распределялись средства фонда, аккумулирующего взносы собственников жилья на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Южного Урала.
Напомним, фонд обеспечивает организацию и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Только за прошлый год регоператор направил на это более 4,5 миллиардов рублей.
Виктор Тихоненко возглавил структуру 10 сентября 2024 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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