В Челябинске задержали гендиректора регионального оператора капремонта

В Челябинске задержали руководителя структуры, распоряжающейся миллиардами рублей южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали генерального директора регионального оператора капремонта региона Виктора Тихоненко. Об этом сообщили ряд источников в силовых структурах.

Дома и на работе топ-менеджера проходит обыски. Силовики проверяют, как распределялись средства фонда, аккумулирующего взносы собственников жилья на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Южного Урала.

Напомним, фонд обеспечивает организацию и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Только за прошлый год регоператор направил на это более 4,5 миллиардов рублей.

Виктор Тихоненко возглавил структуру 10 сентября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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