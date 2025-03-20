Южноуральцы возвращаются с чемпионата России по сноуборду с медалями

Южноуральские сноубордисты завоевали медали национального чемпионата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, спортсменка из Миасса Яна Ульянова впервые в карьере завоевала титул сильнейшей сноубордистки страны в дисциплине «параллельный слалом».

При этом в квалификационном заезде Яна Ульянова показала лишь пятый результат.

В этой же дисциплине среди мужчин серебряным призером стал еще один южноуральский спортсмен – Илья Витюгов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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