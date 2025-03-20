Теперь официально. Главу фонда – регоператора капремонта в Челябинской области подозревают в растрате

В Челябинске возбуждено уголовное дело о совершении должностного преступления в сфере жилищного хозяйства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении руководителя фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, в период с 30 сентября 2024 года по 17 марта текущего года Тихоненко, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске ранее выполнены и необходимости в их проведении нет, поручил подчиненным провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Таким образом, победить в торгах могла только организация, ранее уже выполнившая эти работы.

А впоследствии, прекрасно понимая, что по второму контракту фирма ничего не сделала, подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых на счет подрядной организации перевели более 6 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении главе регоператора обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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