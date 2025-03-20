Южноуральский депутат с подельниками предстанут перед судом за кражу 365 тонн дизтоплива

Местные депутат с приятелями откачали из трубопровода нефтепродукты на 18 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении члена собрания депутатов Сосновского района и четырех местных жителей, обвиняемых в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, а также повреждении магистрального трубопровода.

По данным следствия, в период с 1 марта 2023 по 26 марта 2024 года южноуральцы через незаконную врезку откачали из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Петропавловск» более 365 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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