На юге Челябинской области сурки почуяли весну

В Брединском заказнике проснулись сурки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на днях сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» во время планового патрулирования Брединского заказника заметили, как грызуны начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки.

«Появление сурков в заказнике – индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира», – рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.

Известное выражение «спит, как сурок» появилось благодаря способности этих небольших зверьков погружаться в глубокий сон на долгие месяцы, напоминают специалисты ведомства. Сурки – действительно чемпионы по длительности спячки среди животных: в ней они проводят более полугода (с конца августа по март).

Челябинск, Виктор Елисеев

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