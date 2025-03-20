Сеть магазинов «Светофор» в Челябинской области оштрафовали на 300 тысяч рублей

В южноуральских магазинах сети «Светофор» нашли 1,7 тонны контрафактных продуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в Челябинской области завершена внеплановая проверка магазинов ООО «Торгсервис 74», работающих в регионе под вывеской «Светофор».

Инспекторы надзорного органа побывали в 19 магазинах сети, расположенных в Челябинске (11 магазинов), Магнитогорске (6 магазинов), Кыштыме, Каслях и Долгодеревенском.

При этом на момент проверки по решению Роспотребнадзора работа пяти магазинов в Челябинске была приостановлена и одного – прекращена.

Россельхознадзор в рамках своих полномочий проверял работу магазина в сфере закупа, хранения и реализации пищевой продукции животного происхождения, подконтрольной государственному ветеринарному надзору (прежде всего, молочной и мясной).

В итоге инспекторы обнаружили в различных магазинах отсутствие маркировки на мясные полуфабрикаты из мяса птицы, ветеринарных сопроводительных документов на мясные консервы, мясной замороженный полуфабрикат, сыр, колбасу, рыбные консервы, несвоевременное гашение «входящих» ВСД на поступающую продукцию, неверное хранение замороженной мясной продукции из мяса птицы.

Кроме того, по итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов отобранные пробы сливочного масла, сметаны, сыров «Чеддер Премиум» и «Царский». В общей сложности в южноуральских магазинах «Светофор» находилось 1 тысяча 723 килограмма фальсифицированной продукции.

Представителям сети выдано предписание, по которому до 28 марта необходимо устранить все выявленные нарушения. В настоящее время продукция без документов или не соответствующая требованиям технических регламентов изъята.

20 марта компания была оштрафована на 300 тысяч руб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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