Из санатория под Челябинском вывезли на КамАЗе шесть десятков пенсионеров, застрявших там из-за паводка

Пожилых южноуральцев эвакуировали из оздоровительного центра, отрезанного «большой водой».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Сосновского района, сегодня, 20 марта, завершилась смена для 60 пенсионеров, находившихся в оздоровительном центре «Утес».
Однако покинуть санаторий самостоятельно пожилые люди не смогли, так как мост в селе Ужевка (на улице Заречная) из-за паводка ушел под воду, и движение по нему было закрыто.
Чтобы перевезти посетителей оздоровительного центра в деревню Ужевка, был организован специальный рейс на автомобиле повышенной проходимости КамАЗ («вахтовка»), предоставленный одним из предприятий. После того, как пенсионеры прибыли в Ужевку, их пересадили в автобусы, направляющиеся в Челябинск.
Также в обеспечении безопасной перевозки приняли участие сотрудники 61 пожарно-спасательной части МЧС России и ГИБДД Сосновского района.
Администрация района продолжает следить за ситуацией.
Челябинск, Виктор Елисеев
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