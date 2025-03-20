В Челябинске сняли часть ограничений движения в районе перекрестка улиц Братьев Кашириных и Косарева

Снята часть ограничений на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, здесь продолжается ремонт канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров.
Ограничения сохраняются по двум полосам Братьев Кашириных в направлении Свердловского проспекта, также остается затрудненным поворот направо на улицу Косарева в сторону реки Миасс.
Работы по ремонту коллектора ведутся круглосуточно.
Полностью снять ограничения дорожного движения на этом участке планируется до конца недели.
После завершения всех работ дорожное покрытие и нарушенное благоустройство будут восстановлены в полном объеме, заверили представители городских властей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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