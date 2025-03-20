Еще двух челябинцев задержали за преступления, связанные с работой регоператора капремонта

Бывший депутат и экс-сотрудник фонда капремонта Челябинской области задержаны за коррупционные преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в рамках расследования уголовного дела задержаны бывший начальник отдела закупок и организации торгов специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрей Шадрин, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, а также экс-депутат областного парламента Илья Бархатов, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в период с 15 июля 2016 года по 5 сентября 2018 года Шадрин при посредничестве Бархатова получил более 1 миллиона рублей от директора коммерческой организации за содействие в заключении контрактов по выполнению капитальных ремонтных работ в многоквартирных домах Челябинской области, а также общее покровительство.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении южноуральцам обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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