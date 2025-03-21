21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2025, пятница
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10:15 Челябинск – Гостиная психолога: групповая консультация «Медиарегуляция» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда и предстоящему региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 – 15:00 Челябинск – Поэтический калейдоскоп «Волшебные слова и звуки» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как заработать, накопить и сберечь деньги?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина, 45а, 6-й этаж, оф. 608)
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12:30 Челябинск – Внеклассный час «Чтение вслух» для детей (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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14:00 Челябинск – Семейный кинозал: показ художественного фильма «Успех» (1984) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Поэтический салон «Поэзия без границ» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Заместитель прокурора Челябинской области Виталий Новиков проведет личный прием жителей Ленинского района. Предварительная запись по телефонам 253-14-39, 253-15-06 (прокуратура Ленинского района, ул. Ереванская, 50)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча, посвященная Дню поэзии (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64, научная библиотека, читальный зал)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки работ педагогов-наставников и их учеников «Следуй за мечтой» (Детская художественная школа искусств им. Н.А. Аристова, ул.40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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