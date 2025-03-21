Вода покинула жилые дома в Аше, но десятки участков остаются затопленными

В Аше экстренные службы продолжают откачку воды с затопленных территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Аше за минувшие сутки от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок.

Остаются подтопленными 12 садовых домов и 13 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет. В пункте временного размещения остаются 12 человек (все взрослые).

Мобильными группами оказана адресная помощь 45 южноуральцам по откачке на подтопленной территории. Для этих целей использовали 6 мотопомп. Также задействованы пожарно-насосные станции МЧС России. Всего на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована группировка в количестве 164 человек и 41 единицы техники, из них от МЧС России 65 человек и 14 единиц техники.

Представители министерства напоминают, что пострадавшим гражданам положена единовременная выплата, предусмотрены компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. Первые выплаты уже начали поступать. По данным министерства общественной безопасности региона, материальную помощь получили более 30 человек.

На реке Сим продолжаются саперные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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