Власти Челябинска готовы отдать почти 7 миллионов рублей за салюты в 2025 году

Мэрия Челябинска ищет организатора для проведения трех фейерверков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , конкурс на оказание услуг по запуску праздничных фейерверков объявило городское управление культуры. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта 6,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в электронном аукционе начали вчера, 20 марта. Продлится он до 7 апреля. Результаты планируется подвести 10 апреля.

Победителю торгов предстоит организовать в текущем году три фейерверка. Согласно техзаданию, они должны быть панорамными, непрерывными и многоуровневыми (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра).

Первый запланирован на 1 Мая – День труда (право на салют в этот день Челябинску дает звание Города трудовой славы). Он должен продолжаться не менее 10 минут.

В День Победы фейерверк необходимо рассчитать минимум на 15 минут. Еще один (продолжительностью не менее 12 минут) планируется запустить в сентябре в честь Дня города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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