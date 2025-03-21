Власти Челябинска готовы отдать почти 7 миллионов рублей за салюты в 2025 году

Мэрия Челябинска ищет организатора для проведения трех фейерверков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс на оказание услуг по запуску праздничных фейерверков объявило городское управление культуры. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Начальная цена контракта 6,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в электронном аукционе начали вчера, 20 марта. Продлится он до 7 апреля. Результаты планируется подвести 10 апреля.
Победителю торгов предстоит организовать в текущем году три фейерверка. Согласно техзаданию, они должны быть панорамными, непрерывными и многоуровневыми (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра).
Первый запланирован на 1 Мая – День труда (право на салют в этот день Челябинску дает звание Города трудовой славы). Он должен продолжаться не менее 10 минут.
В День Победы фейерверк необходимо рассчитать минимум на 15 минут. Еще один (продолжительностью не менее 12 минут) планируется запустить в сентябре в честь Дня города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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