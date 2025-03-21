Челябинский театр драмы возобновляет работу

Челябинский академический театр драмы возвращает спектакли на большую сцену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в воскресенье, 23 марта, на большой сцене Челябинского театра драмы будет показан спектакль «Out of order или тринадцатый номер». Таким образом после недельной паузы учреждение культуры восстановит работу в полной мере.

Напомним, на частичный простой театр ушел неделю назад – после того, как вечером субботы, 15 марта, на первом этаже здания обнаружили провисание конструкций одного сегмента потолка.

После обнаружения провисания руководство театра приняло решение о временной приостановке показов спектаклей. Впоследствии работу малой сцены решили все-таки не прекращать, а часть постановок перенесли на другие площадки.

Отметим, всего 5 месяцев назад в учреждении закончилась реконструкция. Министр культуры региона Алексей Бетехтин оценивал объем работ в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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