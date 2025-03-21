Своевременный звонок помог жительнице Челябинской области спасти 700 тысяч рублей

Полицейские успели вернуть жительнице Озерска 700 из 840 тысяч рублей, украденных мошенниками с ее карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина рассказала полицейским, что в мессенджере ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора и предложил подключить высокоскоростной интернет 5G.

Для этого по указанию звонившего она скачала приложение, ввела свой номер телефона, кодовое слово и даже придуманный ей пароль.

В этот момент экран смартфона женщины стал черным, но собеседник заверил ее, что это нормально, программа продолжает устанавливаться, и предложил подождать еще несколько минут.

Когда незнакомец прервал разговор, экран включился, и озерчанка обнаружила в банковском приложении извещение о списании 840 тысяч рублей.

Женщина тут же позвонила в полицию, и к ней немедленно выехал оперативник уголовного розыска. Получив необходимую информацию, он связался с банком, который остановил процесс транзакции. Однако 140 тысяч успели уйти на счет мошенников.

Тем не менее, 700 тысяч рублей, предназначавшихся аферистам, были спасены. Такое разрешение ситуации стало возможным благодаря своевременному обращению в органы внутренних дел и взаимодействию полиции и банков, подчеркнули в силовом ведомстве.

«Если вам звонят, представляясь операторами сотовой связи, это уже повод насторожиться, – подчеркивают в полиции. – Операторы редко инициируют такие звонки, и в случае необходимости всегда можно обратиться в официальный сервисный центр».

Также операторы связи не просят клиентов устанавливать сторонние приложения для подключения к услугам. И если экран ведет себя странно, например, внезапно становится черным или предпринимает другие необычные действия, это явный знак того, что приложение работает не так, как должно.

На все предложения от неизвестных, предлагающих дистанционно оказать какие-либо услуги, следует отвечать отказом, а если это необходимо – самостоятельно позвонить в организацию по телефонам на официальном сайте и узнать условия там.

Челябинск, Виктор Елисеев

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