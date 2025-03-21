Мэру Копейска рекомендовали подписать проект строительства многоэтажек, против которого восстали жители Старокамышинска

Несмотря на практически единодушный протест участников публичных слушаний по проекту строительства 13 многоэтажек в поселке Старокамышинск, главе Копейска посоветовали его одобрить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая рекомендация содержится в заключении по результатам проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории, утвержденном комиссией по их организации.

Напомним, против строительства 13 десятиэтажек жители поселка Старокамышинск, расположенного на территории Копейска, выступили категорически против в феврале текущего года. Они настаивали, что появление нового микрорайона лишь обострит проблемы поселка.

Торги на право застройки участка у пересечения улиц Коркинской и Троицкой в рамках программы комплексного развития территорий состоялись в начале 2024 года. Единственным участником аукциона оказалась челябинская компания «Никс», которой и досталась земля за вполне себе символическую сумму в 3,47 миллиона рублей. Застроить ее планируется до 2030 года.

Еще год назад жители Старокамышинска встретили новость о грядущем строительстве настороженно. Но обсуждение тогда быстро сошло на нет. К проблеме вернулись в 20-х числах февраля, узнав о назначенных на 28 февраля слушаниях по проекту застройки.

По словам копейчан, они с удивлением услышали, что теперь речь идет не о домах высотой максимум 7-8 этажей, о чем говорили год назад. Челябинский застройщик планирует возвести 13 десятиэтажных домов (95 тыс. кв. м). Жить в новом микрорайоне будут 5 тысяч человек. При том, что, по официальным данным, сейчас численность населения Старокамышинского жилого массива (поселки Старокамышинск, Зуевка, Петровка) – порядка 20 тысяч человек.

По словам старокамышинцев, строительство высоток в поселке, построенном на горных шахтовых отводах, не велось до настоящего времени: слишком велика вероятность спровоцировать движение грунтовых масс, что может стать угрозой для уже существующих домов. Кроме того, пустоты, оставшиеся от шахт, затоплены водой. При таком давлении вода начнет подниматься и искать выход – вероятнее всего, в частном секторе.

Кроме того, поселок уже сейчас испытывает проблемы с водоснабжением – из-за состояния сетей летом давление целенаправленно снижают, и тогда вода с трудом поднимается и до пятых этажек. А для обеспечения жителей десятиэтажек его, наоборот, нужно будет поднимать. Или же ставить на новостройках насосы, работа которых может оставить без воды всех остальных обитателей поселка.

Есть сложности с электроснабжением: периодически старокамышинцы жалуются на падение напряжения в часы пиковых нагрузок. И это сейчас, без нового гигантского микрорайона.

Не обойдется без проблем и с социальной инфраструктурой, уверены копейчане. Так, уже сейчас расположенная в поселке школа работает в две смены. Также в две смены занимаются учащиеся младших классов в филиале образовательного учреждения. С заселением планируемого микрорайона число юных жителей может увеличиться еще примерно на 1 тысячу. Когда они будут учится? В третью смену? Не лучше дела обстоят и с местной поликлиникой.

Наконец, большое беспокойство вызывают вопросы логистики. Большинство старокамышинцев работают в Челябинске. И добраться до города они могут либо через перегруженное Копейское шоссе, либо через поселок Сухомесово, преодолев предварительно железнодорожный переезд на границе Копейска и Челябинска. И уже сейчас у переезда чуть ли не каждый день образуются пробки – когда на 5-10-15 минут, а когда и на 40 и более.

Других путей в областной центр просто нет. Что ждет посельчан после резкого увеличения числа жителей и, соответственно, автомобилей?

И это не единственная «автомобильная» проблема грядущего строительства. Изучив схемы, приложенные к проекту, копейчане выяснили, что под парковки новых жителей строители предлагают использовать территорию леса, за сохранение которого они воевали несколько лет – еще во времена мэра Вячеслава Истомина.

Все эти вопросы чиновникам мэрии и проектировщиками старокамышинцы задали в ходе публичных слушаний, оказавшихся весьма эмоциональными.

В ответах представители мэрии пытались заверить жителей, что беспокоящие их проблему будут решены раньше появления нового микрорайона. Так, компания-застройщик обязалась реконструировать часть коллектора. А реконструкция основного водовода, заверили чиновники, уже идет. Работы обещают завершить в этом году. Кроме того, рядом с новым микрорайоном пообещали построить парк.

Но старокамышинцы настаивали: сначала решите текущие проблемы поселка, а уже потом возвращайтесь к вопросу строительства нового микрорайона.

Заверения представителей мэрии, ресурсных организаций и проектировщика посельчан не особенно трогали и часто заглушали их недовольными криками, а потому и отвечающие не горели желанием слишком распространяться. Впрочем, это не помешало комиссии указать в заключении по итогам слушаний: «участниками были даны развернутые ответы на поступившие замечания». Впрочем, возможно, речь в документе об ответах, поступивших уже после живого общения и в письменном виде непосредственно комиссии.

Стоит отметить, что даже некоторые близкие к властям участники публичных слушаний попытались выступить, по сути, на стороне противников строительства. Так, один из депутатов городского парламента предположил, что процедура проведения общественных обсуждений соблюдена не в полной мере, так как жители поселка, непосредственно заинтересованные в вопросе, узнали об их проведении позже срока, установленного в порядке проведения публичных слушаний (хотя объявление о мероприятии было опубликовано в газете «Копейский рабочий» 21 февраля – ровно за неделю до назначенной даты, как и требует порядок). Исходя из этого, парламентарий усомнился в законности проведения публичных слушаний.

А представитель поселкового совета ветеранов и вовсе предложил отправить проект на доработку (а доработанный проект, соответственно, обсудить на новых публичных слушаниях).

Но жители поселка пришли на слушания с единственной целью: отвергнуть проект полностью и, желательно, навсегда. А посему и эти два слишком компромиссных, по их мнению, рассуждения встретили негодующим шумом.

В итоге после примерно трех часов обсуждения один из участников предложил поднять руку тем, кто выступает против строительства многоэтажек. Это сделали почти все бывшие в зале. После чего старокамышинцы разошлись с чувством выполненного долга. Забыв о том, что общественные обсуждения носят лишь рекомендательный характер.

Так или иначе, публичные слушания по спорному проекту состоялись. Что и констатировала комиссия в заключении по их результатам. А также рекомендовала главе Копейска принять проект планировки, вызвавший устойчивый негатив жителей поселка.

Теперь решение по возмутившему старокамышинцев проекту должна принять мэр Копейска Светлана Логанова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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