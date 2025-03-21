Экс-сотрудник Ростехнадзора предстанет перед судом в Челябинске по делу о взятке от дорожников

Дело в отношении бывшего сотрудника Уральского управления Ростехнадзора о взятке в 700 тысяч рублей направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственном строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по март 2021 года мужчина получил через посредника 700 тысяч рублей от директора АО «ДЭП №33» за подписание акта проверки и заключения о соответствии построенной автомобильной дороги требованиям проектной документации при наличии допущенных нарушений, которые не позволяли выдать соответствующее заключение.

В ходе следствия наложен арест на расчетные счета обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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