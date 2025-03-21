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Пятница, 21 марта 2025, 15:54 мск

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В Челябинской области обнаружили производство шпионского оборудования

В Златоусте под видом флеш-накопителей производили подслушивающие устройства. Подобная деятельность подпадает под статью 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Челябинской области, незаконное производство существовало с января 2020 года по октябрь 2024-го.

Такие микрофоны могут использоваться для шпионажа, в том числе и для получения сведений о новых российских образцах военной техники и вооружений, уточнили в ведомстве. Подозреваемого в организации производства задержали. Им оказался директор оружейной фабрики «Златоуст», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Челябинск, Павел Зварзин

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