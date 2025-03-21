В выходные ограничат движение на перекрестке в центре Челябинска

Челябинцев предупредили о ночных перекрытиях движения в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в выходные движение на пересечении улиц Труда и Российской будет ограничено.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей с 10 часов вечера до 6 утра будет ограничиваться движение автомобильного транспорта в ночь с 21 на 22, с 22 на 23 и с 23 на 24 марта», – уточнили представители городских властей.

В эти периоды трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№5 – по улице Труда на Цвиллинга и далее на вокзал;

№22 – пр. Победы, ул. Российская, ул. Труда.

Автомобилистов просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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