В выходные ограничат движение на перекрестке в центре Челябинска

Челябинцев предупредили о ночных перекрытиях движения в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в выходные движение на пересечении улиц Труда и Российской будет ограничено.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей с 10 часов вечера до 6 утра будет ограничиваться движение автомобильного транспорта в ночь с 21 на 22, с 22 на 23 и с 23 на 24 марта», – уточнили представители городских властей.
В эти периоды трамваи будут следовать по измененным маршрутам:
№5 – по улице Труда на Цвиллинга и далее на вокзал;
№22 – пр. Победы, ул. Российская, ул. Труда.
Автомобилистов просят быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»