В пяти районах Челябинска вода в кранах может поменять цвет

Теплосети в Челябинске проверят на наличие неисправностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», 24-25 марта пройдет проверка теплосетей при помощи органического красителя уранина.

Испытания позволят выявить неисправность сетей в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах. Во время проведения испытаний при неисправности коммуникаций возможен выход ярко-зеленой воды из крана. При выявлении окрашенной воды жителям необходимо сообщить об этом в специализированные организации.

Испытания сетей с помощью красителя – широко применяемый и безопасный способ выявления мест повреждений тепловых сетей и неплотности бойлеров нагрева горячей воды, отмечают представители компании. Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды позволяет теплоэнергетикам легко обнаружить и устранить неисправности.

«Применяемый краситель безопасен для жизни и здоровья людей. Его используют для окраски бытовой химии, воды в аквариумах и декоративного оформления природных или искусственных водоемов. Однако несмотря на его органическое происхождение и безопасность, окрашенную в зеленый цвет воду нельзя использовать в бытовых нуждах», – предупредил начальник оперативно-диспетчерской службы АО «УСТЭК-Челябинск» Дмитрий Толкачев.

Предыдущую проверку инженерных сетей с помощью уранина специалисты «УСТЭК-Челябинск» проводили осенью 2024 года. Тогда было выявлено 39 многоквартирных жилых домов с неисправными бойлерами горячей воды и 24 повреждения на распределительных тепловых сетях. Выявленные утечки на сетях были оперативно устранены эксплуатационным персоналом компании.

Напомним, в Челябинске закрытая система горячего водоснабжения. Это значит, что вода, текущая из крана в квартире, и вода, циркулирующая в системе теплоснабжения – это разные виды воды, которые циркулируют каждый по своему контуру и между собой не смешиваются. Теплоноситель (вода из тепловых сетей) передает свое тепло водопроводной воде через бойлер (теплообменник), который входит в состав индивидуального теплового пункта.

При появлении в кранах зеленой горячей воды необходимо обязательно сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск», так как это говорит о неисправности и неплотности бойлера. При обнаружении на улицах зеленых разливов нужно запомнить точный адрес и передайте информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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