22 – 24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2025, суббота
-
11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
-
11:00 – 13:00 Челябинск – Познавательный урок об истории, культуре, традициях и обычаях башкирского народа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
-
11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 – 15:00 Челябинск – Профилактическая акция «Просветись!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом: все желающие при наличии паспорта смогут сделать флюорографию (пешеходная часть улицы Кирова)
-
12:00 – 14:00 Челябинск – Лекторий «Загадки Аркаима» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
13:00 – 16:00 Челябинск – Спикерская встреча «Экологичный образ жизни: взгляд с разных сторон»: минимализм, организация пространства, экологичность (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
13:00 Челябинск – Аниме-встреча «Весенняя» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
-
13:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Аврора» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
15:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейрографика для всех» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – Концерт артистов Челябинского театра опер и балета им. М.И. Глинки «Дыхание весны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
18:00 Челябинск – Мировая премьера оперы Михаила Богданова «Петр Первый» в преддверии мировой премьеры (Челябинский академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
23.03.2025, воскресенье
-
10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
11:00 – 13:00 Челябинск – Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
11:00 Челябинск – Встреча в арт-клубе «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
11:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» для взрослых (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Встреча с кинологами «Собаки известных женщин» в клубе «Собачье сердце (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
13:00 Челябинск – Арт-терапевтическая встреча «Экспекто патронум!» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
13:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Золотая звезда» для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
14:00 Челябинск – Поэтический час «Поэзия Z» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс «Помощница-закладка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Концерт в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
18:00 Челябинск – Мировая премьера оперы Михаила Богданова «Петр Первый» в преддверии мировой премьеры (Челябинский академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
24.03.2025, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»