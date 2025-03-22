Экс-начальник отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области и бывший депутат южноуральского Заксобрания ближайшие два месяца проведут в СИЗО

Экс-начальник отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрей Шадрин и экс-депутат южноуральского Заксобрания Илья Бархатов ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Такое решение принял суд в Ростове-на-Дону, удовлетворив ходатайство следователей о заключении обоих под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», Шадрина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, и Бархатова, которому инкриминируют посредничестве во взяточничестве, на этой неделе задержали на юге России.

По версии следствия, в период с 15 июля 2016 года по 5 сентября 2018 года Шадрин при посредничестве Бархатова получил более 1 миллиона рублей от директора коммерческой организации за содействие в заключении контрактов по выполнению капитальных ремонтных работ в многоквартирных домах Челябинской области, а также общее покровительство.

На время следствия оба будут находиться в челябинском изоляторе.

Напомним, накануне суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении руководителя фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2025 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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